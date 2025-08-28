Ciudad Juárez.- El movimiento y desinstalación de carpas en El Punto corresponde a un proceso de restructura por parte de la estrategia México Te Abraza, como parte de la constante revisión y mantenimiento para ofrecer espacios dignos a los connacionales que son deportados de los Estados Unidos, informaron autoridades federales.

Mayra Chávez Jiménez, delegada estatal de Programas para el Bienestar y vocera de la estrategia México Te Abraza en Chihuahua, informo que los trabajos se han desarrollarlo en agosto debido a la baja afluencia de deportaciones terrestres por esta frontera.

“No nos vamos a ir, todo el centro de apoyo y de servicios continua, continuaremos a además con este tipo de trabajos de manera permanente; de la mano con todas las dependencias que han estado muy presentes, Sedena con el tema de los alimentos, con Guardia Nacional con especial atención en estos momentos que estamos en trabajos de mantenimiento”, declaro la funcionaria federal.

Destaco que entre los principales servicios que se otorgan a los connacionales que llegan a El Punto se encuentran:

- Servicio médico del IMSS por tres meses.

- Tarjeta Bienestar Paisano, por 2 mil pesos.

- Información para recuperar fondos en cuentas bancarias de EU.

- Alojamiento.

- Comida.

- Traslado a sus lugares de origen.

“Continuaremos con todos estos apoyos para que la gente sepa, que este cierta de que al momento en el que tenga que ser repatriada por vía terrestre aquí por Juárez tendrá un espacio a donde llegar”, afirmó.