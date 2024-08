El 'Peluche' Peña: brazo pionero de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez- Las Grandes Ligas históricamente siempre han tenido una muy estrecha relación con el estado de Chihuahua. Más recientemente, Jarod Durán, de padres chihuahuense, viste la camisola de los Medias Rojas de Boston. Antes de él han habido otros muchos, antes de esos otros muchos otros hubo un primero: José Peña. Mejor conocido como el “Peluche”

Nacido en esta fronteriza Ciudad Juárez mostró dotes para pararse en la loma desde niño. Vio acción en el circuito de la pelota mexicana de 1961 a 1966 hasta que los Rojos de Cincinnati le mandaron a hablar para ocupar un espacio en su roster de Ligas Menores

“Todos creen que me dicen Peluche por el beisbol y no es cierto. Es algo de años atrás. Había un comic de una vaca, no me acuerdo como se llamaba, pero siempre estaba toda despeinada y yo siempre andaba greñudo. Así me puso una prima, por la vaca y se me quedó. Todos me conocen como Peluche Peña, si dices José Peña nadie sabe quién es, pero cambia la cosa si dices Peluche”, explica el pelotero.