'El Junior' intentó cruzar armas y cartuchos de EU a Juárez

Ciudad Juárez.– Durante la noche de este martes, personal de la Aduana Fronteriza incautó un arsenal a un ciudadano estadunidense de 18 años que pretendía ingresar la mercancía ilegal por el puente internacional Córdova de las Américas (Puente Libre).

El detenido fue identificado como Alain M. J., alias “El Junior”, quien intentó ingresar a México alrededor de las 11:30 de la noche a bordo de un Lincoln modelo 2011. En el vehículo llevaba cuatro armas largas, cuatro cortas y una caja con cartuchos para arma larga.

Aunque se identificó como ciudadano norteamericano, presentó documentos con domicilio en la colonia Parajes de San Isidro.

Arsenal asegurado:

1 pistola Walther P22, calibre .22

1 pistola Walther PDP, calibre 9 mm

2 pistolas Smith & Wesson, calibre 9 mm

1 rifle AR-15, marca MOE, calibre 5.56 mm

1 rifle AR-15, marca Smith & Wesson, calibre 5.56 mm

1 rifle AR-15, marca Aero Precision, calibre 5.56 mm

1 rifle AR-15, marca Palmetto State, calibre 5.56 mm

404 cartuchos útiles

5 cargadores para arma larga

6 cargadores para arma corta

1 silenciador

El armamento quedó bajo resguardo de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes.