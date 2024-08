El inglés: Enemigo número uno del juarense

ECiudad Juárez- Pese a su condición de frontera con El Paso, Texas y a la gran presencia de las industrias trasnacionales por medio de las maquiladoras, el aprender inglés sigue siendo un reto de proporciones mayúsculas para la mayoría de los juarenses. Dicho fenómeno termina siendo una culpa compartida entre el maestro y el mismo alumno, ese que nunca termina de aprender el idioma.

De acuerdo con la empresa internacional Education First (EF), dedicada a la enseñanza de los idiomas extranjeros, México ocupa en 89no lugar en el ranking mundial de inglés y el 19no de 20 puestos en el ranking latinoamericano de la materia. De igual manera, las tendencias en las calificaciones de sus exámenes registran una caída constante en las mismas desde 2011.

Ciudad Juárez, por su parte, registra el quinto peor puntaje de las localidades evaluadas el año pasado con 397 aciertos, 119 menos que Chihuahua Capital, que tiene la novena plaza del ranking; también 150 unidades por debajo de Guadalajara, que lidera la estadística.

Gráfica de Education First sobre nivel de inglés en distintas ciudades de México

Si bien, los padres de familia pueden culpar a los maestros y a los cobros de los cursos, la realidad de las cosas es que la situación depende de muchos otros factores y termina por dejar consecuencias que pueden durar toda una vida.

Les enseñan mal

De acuerdo con los expertos en la enseñanza del inglés, la primera barrera para aprender el idioma viene desde las mismas clases, que frecuentemente son deficientes en un principio.

“Uno pensaría erróneamente que el nivel de aprendizaje del inglés es muy alto. Sí hay muchas personas que hablan muy bien el idioma, pero también hay muchas que no lo hablan de la manera correcta y les cuesta trabajo aprenderlo porque de niños se les enseñó mal. Parte de las deficiencias se deben al nivel de inglés de los profesores que les están enseñando”, explica para Net Noticias la maestra María Mercado Cárdenas, directora del Centro de Idiomas del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez.

María Mercado Cárdenas, directora del centro de idiomas del Tec de Monterrey | Foto: Pedro Dorantes

Entre los errores de las instituciones que intentan enseñar el segundo idioma está el de no contar con maestros certificados para instruir a sus alumnos. Son más que capaces de hablar inglés, pero no de enseñárselo a alguien más.

“Se necesita la certeza del profesor que va a impartir el idioma inglés. Tiene que estar certificado por los menos dos niveles arriba del nivel de inglés de que tiene que enseñar. No por saber inglés se es profesor de inglés. Tampoco por ser un hablante nativo del inglés puede enseñar el idioma. Todo esto provoca que el alumno, independientemente de su edad, tenga mucha frustración por la mala experiencia que ya tiene aprendiendo inglés. Eso desmotiva mucho al alumno y ya no quieren aprender”, añade la maestra.

Pese a que la mayoría de los casos de negación para con el idioma de la unión americana se dan dentro de la infancia, las instituciones educativas públicas de nivel medio superior parecen empezar a hacer un esfuerzo por cumplir con todos las medidas necesarias para capacitar y preparar a sus alumnos en la materia.

¿Qué hacen para poder enseñar bien?

Desde hace ya dos años, el Colegio de Bachilleres de la Zona Norte capacita a su personal docente para poder impartir clases de inglés de manera correcta por medio del “Teaching Knowledge Test” de la Universidad de Cambridge. En total son 50 los maestros que cuentan con las herramientas necesarias el mencionado trabajo.

Por su parte, el Colegio Nacional de educación Profesional Técnica (Conalep) de Ciudad Juárez, comienza a tomar los primeros pasos para acreditar a sus 22 maestros de la asignatura por el mismo medio ante la necesidad de egresar técnicos especializados para trabajar dentro de empresas extranjeras.

“Nuestro nivel de inglés es un tema que hemos decidido retomar por que estaba olvidado. Es un tema a largo plazo por que se tienen que adecuar temas de material y de infraestructura de la misma escuela y de nuestros planteles. Tenemos en puerta los exámenes de capacitación para nuestros maestros”, expresó Eloy García Tarín, director estatal del Conalep.

El Alumno

La otra parte del problema es el alumno en sí. El alumno y su capacidad para adaptarse a hablar inglés, practicarlo y no caer en la comodidad de una vecina frontera de El Paso, Texas en donde el 70 por ciento de sus habitantes hablan español.

“Los alumnos tienen que acostumbrarse a hablar el inglés. En el ámbito laboral, en lo particular en la industria maquiladora, el alumno se va a topar con personas en sus mismas circunstancias. Es decir, personas que hablan el inglés como segundo idioma. Se necesita un maestro adecuado, pero también el estudiante tiene que ser comprometido con consumir contenido en inglés y hablarlo, en la frontera no puede esperar a cruzar y que le hablen inglés porque todos hablan español. Lo primero que van a hacer en El Paso es hablarte español”, señala Mercado.

Es por este motivo que a quienes intentan aprender una segunda lengua se les recomienda ver televisión y escuchar música que contenga la misma. También se aconseja cambiar el idioma de las conversaciones con amigos, ya sea de manera presencial o a través de mensajes de texto.

El mito del 100 por ciento y la realidad del 3

No es poco común encontrar angloparlantes en esta frontera que señalan dominar el idioma “al 100 por ciento”. Sin embargo, este es otro de los mitos que rodean al inglés y que resulta imposible en la práctica del día a día.

“No se puede hablar inglés al cien por ciento. Una persona tiene un manejo total del inglés cuando es capaz de entender el lenguaje especifico de su área profesional y que puedan participar en la misma. Pero no se puede saber todo el inglés, un arquitecto no sabe inglés médico, ni un médico va a poder abrir una revista de arquitectura en inglés y leerla en su totalidad, va a haber conceptos técnicos que no va a entender”, indica Mercado.

A pesar de los esfuerzos que puedan realizar tanto instituciones públicas como privadas, la realidad de las cosas es que es mínimo el porcentaje de juarenses que cuenta como el inglés como su lengua alterna. De acuerdo con cifras proporcionadas por el área de contratación de la maquiladora BRP, solo el tres por cuento del medio millón de personas que viven en esta localidad habla inglés.

Dicho calculo se traduce apenas a 45 mil habitantes.