El INE a contratiempo; ciudadanos no aceptan ser funcionarios de casilla

Ciudad Juárez.– A nueve días de que concluya la primera etapa de capacitación a la ciudadanía que resultó sorteada para participar como funcionaria (o) de casilla el día de la elección, el próximo 2 de junio, el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja a contratiempo con un avance “muy relativo” de apenas el 60 por ciento, reconoció Sergio Perea, vocal de Capacitación de la Junta Distrital 03.

“Estamos llegando escasamente al 60 por ciento más o menos de los ciudadanos requeridos para pasar a la segunda insaculación, que es la asignación de funcionarios de la mesa directiva de casilla, es decir todavía estamos con un numero importante de ciudadanos que no ha atendido al CAE (Capacitador Asistente Electoral)”, reconoció el funcionario electoral.

El listado de razones por las que no participa un ciudadano es muy amplio, y van desde la imposibilidad de localizar al ciudadano (a pesar de que se puede acudir en más de cuatro ocasiones a buscarlo), también se incluye el cambio de domicilio; de los que localizan hay quien tiene problemas de salud que no les permite participar o por cuestiones laborales no pueden, entre otras.

“Llama la atención también la negativa a participar, hay personas que simplemente no participan porque deciden no hacerlo”, reconoció el funcionario, quien insistió a la ciudadanía a atender al personal del INE durante estos últimos días de visita.