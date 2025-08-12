Ciudad Juárez.- En el crematorio Plenitud, donde recientemente se encontraron 386 cuerpos apilados, una presencia inesperada se ha convertido en símbolo y testigo silencioso de esta compleja situación: un tecolote que habita en sus alrededores.

Este particular guardián nocturno frecuenta la zona, observando desde las alturas mientras las autoridades realizan las investigaciones y trabajan en la identificación de los restos.

Para muchos, representa una vigilia natural en un lugar marcado por la tragedia y la incertidumbre.

Mientras la Fiscalía avanza en la revisión de los cuerpos y continúa con la difícil tarea de dar identidad a las víctimas, el tecolote permanece atenta, como un silencioso vigilante que acompaña el proceso y resguarda el sitio donde se desarrolla esta compleja investigación.