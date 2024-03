Ciudad Juárez- Ya comenzadas las campañas para diputados federales, la candidata al Distrito 03 por el Partido del Trabajo Lilia Aguilar puntualizó el principal objetivo de su reelección al cargo distrital es que la mencionada zona pueda finalmente contar con todos los servicios públicos.

Aguilar Gil indicó para “Decide 2024” de Radio Net 1490 que se buscará finiquitar los trámites y trabajos para que el sector que también incluye a Janos y Ascensión pueda contar con trasporte público, recolección de basura y tarifas de electricidad propias para el clima de la región. Además, se busca regularizar las viviendas de los y las juarenses que habitan en asentamientos desde hace ya varias décadas.

“Es un mundo de problemas que tenemos que trabajar. Desde que iniciamos campaña estamos viendo la posibilidad de llevar vivienda a aquellos que no son derechohabientes porque esa es una de las peticiones más sentidas del Distrito 03 junto con la regularización de la tenencia de la tierra. Hay mucha gente que vive en casas abandonadas desde hace 30 o 40 años, que no ha podido regularizar su casa. No tienen otra opción”, dijo la candidata.