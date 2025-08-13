Ciudad Juárez.– En tiempos donde la ciudad está marcada por un crecimiento urbano acelerado, los avances tecnológicos y los constantes cambios sociales, resulta importante y fundamental contar con figuras que se dediquen a preservar la memoria colectiva, pues a través de la palabra escrita nos ayudan a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.

En Ciudad Juárez, esa labor recae en el Cronista de la Ciudad, un cargo que hoy cobra nueva relevancia con la reciente convocatoria para elegir a quien asumirá esta responsabilidad. Esta figura no solo recoge los hechos históricos más importantes, sino que también interpreta el alma de la ciudad, narra sus transformaciones y rescata su identidad y cultura para transmitirlas a las nuevas generaciones.

Desde 1960, Juárez ha contado con un cronista oficial. El primero en ocupar este cargo fue el profesor Armando Bonifacio Chávez Montañez, un hombre que, aunque no era historiador de profesión sino abogado, dedicó gran parte de su vida a documentar la historia local.

Actualmente, muchas ciudades del país designan oficialmente a su cronista a través del gobierno municipal. En el caso de Juárez, esta responsabilidad recae en las comisiones conjuntas de Educación y Cultura, que han promovido la actual convocatoria.

Esta búsqueda responde a la necesidad de encontrar a quien ocupará el cargo tras el fallecimiento de la última cronista, Cecilia Castañeda Monárrez, ocurrido en diciembre de 2024. Su partida dejó un vacío importante en la vida cultural y documental del municipio, como han externado quienes hoy buscan al nuevo narrador.

El oficio de contar la ciudad: Deberes del cronista

El cronista de la ciudad no solo se dedica a escribir sobre el pasado, sino que se convierte en un testigo activo del presente. Según explicó el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, coordinador de la Comisión de Educación, las responsabilidades de esta figura son amplias y fundamentales para la vida cívica y cultural del municipio.

Entre sus principales funciones está participar en todos los actos cívicos organizados por el Ayuntamiento, fungiendo como testigo y relator de los momentos que marcan el devenir de Juárez. Además, debe llevar un registro cronológico detallado de los sucesos notables de la ciudad y presentar de manera semestral un informe de actividades al Cabildo. También se espera que colabore estrechamente con el Archivo Histórico Municipal, apoyando en su organización, conservación y difusión.

Más allá de estas tareas administrativas, el cronista tiene la misión de investigar y recopilar hechos históricos, escribir crónicas que capturen tanto los grandes eventos como los aspectos cotidianos de la vida juarense, y contribuir a preservar tradiciones, personajes, leyendas y lugares emblemáticos. Su trabajo también se vincula con la educación y la cultura, pues debe estar dispuesto a colaborar con escuelas, universidades, museos y centros culturales para compartir el conocimiento histórico de la ciudad.

Historias que perduran: La importancia del cronista

Preservar la historia no es una tarea pasiva; es una forma activa de construir identidad. Y es justamente ahí donde radica la relevancia del cronista o la cronista de la ciudad. Para la regidora Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión de Cultura, esta figura cumple un rol crucial en el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los juarenses.

“Esta figura del cronista o la cronista de la ciudad es muy importante, va más allá de registrar eventos; implica dar voz a la gente, rescatar las tradiciones para perdurar nuestra historia juarense para las siguientes generaciones”, señaló Mendoza.

En sus palabras, el cronista es mucho más que un espectador o un recopilador de fechas. Es una voz que representa a la comunidad, alguien que convierte lo ordinario en extraordinario a través de la palabra, que rescata la esencia de lo que significa ser parte de Ciudad Juárez.

“La cronista o el cronista se convierte en el salvaguarda de la memoria colectiva, narrador(a) de la historia y promotor(a) de la identidad local”, agregó la regidora.

En ese sentido, y destacando la importancia de este cargo, la regidora anunció que sigue abierta la convocatoria para elegir al nuevo o nueva cronista de la ciudad, por lo que hacen un llamado a todos los interesados a registrarse y participar.

“Los interesados en participar deben presentar la siguiente documentación: identificación oficial vigente con fotografía, carta de residencia, teléfono de contacto, una semblanza de máximo 500 palabras, currículum vitae único y dos cartas de recomendación”, explicó.

Además, deberán entregar una carta con la exposición de motivos, la cual puede alcanzar hasta mil 500 palabras, así como material probatorio y resumido de su trayectoria, tales como artículos, condecoraciones, menciones honoríficas o participación en congresos.

“La convocatoria está dirigida a personas con honorabilidad probada que se distingan por su labor de estudio, investigación o difusión de temas relacionados con Ciudad Juárez”, señaló.

Asimismo, se especificó que las personas interesadas en postularse al cargo de Cronista Municipal deberán ser mayores de edad, residir en Ciudad Juárez y contar con experiencia comprobable en actividades relacionadas con la crónica, el periodismo o la investigación académica, particularmente en temas vinculados con la historia, la cultura o la vida social del municipio.

La recepción de documentos podrá realizarse de manera presencial en las oficinas de las coordinaciones edilicias de Educación y Cultura, ubicadas en el tercer piso de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. También está habilitada la opción de envío digital, a través de los correos electrónicos:

[email protected] y [email protected].

Una vez recibidas y revisadas las postulaciones, se conformará una terna finalista, que será turnada al Honorable Ayuntamiento, el cual realizará la elección mediante votación por cédula en la Sesión Ordinaria de Cabildo programada para el miércoles 10 de septiembre de 2025.

La persona seleccionada se integrará oficialmente a la estructura de la Secretaría del Ayuntamiento y recibirá una remuneración económica conforme a la tabla salarial vigente para el personal municipal.