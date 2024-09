Prepárate para una noche mágica este próximo jueves 3 de octubre en el estacionamiento del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha invitado a la comunidad estudiantil y público en general al concierto “Anime OST UACJ”.

Jesús Cárdenas, quien lidera los proyectos especiales de cultura en la UACJ, ha indicado que el Colectivo Dunas ha trabajado arduamente en adaptar los intros de varios animes para asegurar que el concierto sea de calidad y del agrado de los asistentes.

Los boletos de este concierto aún están disponibles este sábado por medio de canje, a través de un juguete nuevo, no bélico y que no use baterías.

El intercambio fue habilitado para la comunidad universitaria desde el 23 de septiembre en las instalaciones de la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil (COBE) de cada Instituto y en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Universitaria.

Además, público general puede acercarse al lobby del Centro Cultural de las Fronteras (CCF) para adquirir sus entradas.

Anime OST UACJ es un concierto con causa. Lo recaudado será destinado a la campaña Santa Bombero 2024.

El espectáculo será un concierto especial inmersivo, por medio de videomapping en formato orquesta rock, interpretando una selección de los temas más emblemáticos del anime y como invitados tendrá la presencia de NadyaSonika, Juan Velázquez y Giovanny Aguilar.

Distintas generaciones de los amantes del género japonés podrán disfrutar de la interpretación de los temas musicales más conocidos de Dragon Ball Z, Sailor Moon, Pokémon, Naruto, One piece, Demon Slayer, AJack on Titan, Fullmetal Alchemist, Saint Seiya, entre otros.

El evento iniciará a las 8:00 de la noche, por lo que se recomienda llegar con anticipación.