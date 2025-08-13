Ciudad Juárez.- Lo que comenzó como un proyecto de emprendimiento para Iveth Rodríguez, con el paso de los años comenzó a tomar su rumbo, pues el famoso "spa ambulante" se caracteriza no solo por embellecer a sus clientas, sino también en ayudar a todas aquellas que se encuentran en la lucha contra el cáncer.

Iveth es una de muchas mujeres que logró ganar la batalla contra el cáncer de mama hace unos años. Por desgracia, unos meses atrás el oncólogo detectó nuevamente células cancerígenas que tuvieron que ser atendidas rápidamente, por lo que requirió cirugía y medicamento para poder cantar victoria por segunda vez.

“Quiero tocar la campana y debo hacerlo por mis hijos, ellos aún me necesitan y desgraciadamente como mujeres independientes no estamos acostumbradas a aceptar ayuda, respaldo o consejos de nadie, pero a veces es necesario enfrentarnos a situaciones como esta para comprender y permitir ese acercamiento de las personas que nos quieren y apoyan”, explicó Iveth para NetNoticias.

El objetivo principal de Iveth es construir una fundación que permita ayudar a aquellas mujeres que son diagnosticadas con cáncer y que no cuentan con los recursos para llevar su tratamiento de manera oportuna.

Desde hace meses, la emprendedora ha regalado pelucas oncológicas, tratamientos de microblading y pestañas a quienes con la autorización previa de su médico están en remisión.

Microblading, aplicación de pestañas, limpiezas faciales, pigmentación, masajes reductivos, relajantes o post operatorios, aplicación de uñas, acripie, pedicure, maquillaje, cortes de cabello, peinados, aplicación de extensiones y mucho más, son parte de los servicios que Iveth ofrece en el famoso "camioncito spa rosa".

Actualmente la joven madre prepara una unidad más grande que permitirá ofrecer sus servicios a una mayor cantidad de clientas, por esta razón es que, a pesar de estar limitada en su trabajo por el momento a causa de la cirugía, extiende la invitación al público en general a visitarla, conocerla y confiar a ella su rostro, cabello, cuerpo, manos o pies.