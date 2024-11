El camino a la inmortalidad del 'Vikingo' Cital

Ciudad Juárez.- La clase 2024 del Salón de la Fama de Deportista Juarense verá a siete nuevos inmortales entrar al recinto ubicado en El Chamizal. Entre los más destacados está el nombre de Eduardo “Vikingo” Cital, ídolo de los Indios y de la pelota fronteriza.

Pese a estar a menos de cuatro días de la eternidad, el pelotero confiesa que el fue el primero en dudar sobre su lugar en el Salón de la Fama, siendo participante de primer año.

“Me enteré por una llamada telefónica y por algunos compañeros de equipo. Yo no me lo esperaba, yo no creía que fuera a quedar porque era el primer año en el que mandaba mi currículum. La emoción de cuando me dieron la noticia fue muy grande, se me salieron las lágrimas”, dice Cital.