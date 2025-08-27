El 59% de los homicidios de 2025 han sido cometidos con arma de fuego

Ciudad Juárez.- A lo largo del año se han perpetrado más de 600 homicidios dolosos en poco menos de ocho meses, de los cuales cerca del 59 por ciento fueron cometidos con arma de fuego.
De acuerdo con el seguimiento de la plataforma del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, del total de casos contabilizados este año, el 58.95 por ciento se cometió con este método, siendo el de mayor incidencia respecto a los demás.
Al menos 655 personas han perdido la vida de manera violenta en lo que va del año, 63 únicamente en agosto; con arma de fuego fueron ultimadas 387, hasta el cierre de edición.
El siguiente método más utilizado es el encobijamiento, que en diversos casos ha incluido tortura y golpes; sin embargo, por el tipo de hallazgo del cuerpo se clasifica bajo esta categoría.
Al menos 95 víctimas fueron localizadas encobijadas, lo que representa el 14.5 por ciento del total.
El tercer lugar lo ocupa el asesinato a golpes, con 36 personas, equivalente al 5.49 por ciento.
La tortura ha sido el cuarto método más utilizado, con 27 víctimas, o el 4.12 por ciento.
Con arma blanca han sido asesinadas 26 personas, lo que representa el 3.9 por ciento del total.
El sexto lugar lo ocupan las víctimas calcinadas, con 21 casos (3.2 por ciento).
En orden descendente, los otros métodos con menor incidencia son: descuartizados y por asfixia, cuatro víctimas (0.6 por ciento); golpes con instrumento contundente, tres (0.45 por ciento); y con cuerda o suspendidos, dos (0.30 por ciento).
De al menos 75 víctimas no se han obtenido datos concluyentes sobre el método de asesinato.
En cuanto a la tipificación de los homicidios, al menos 509 fueron atribuidos al crimen organizado, 25 feminicidios, 21 por riña, 14 por robo, dos por violencia familiar, uno por defensa propia y 83 sin tipificación.
Del total de víctimas, al menos 71 han sido mujeres, 556 hombres y 28 aún sin clasificar.