Ciudad Juárez.- En lo que va del 2024, un total de 25 personas han perdido la vida en la entidad víctimas de rickettsia, tras haber sufrido una mordedura de garrapata. De estas muertes, 12 se registraron en Ciudad Juárez, informó la Secretaría de Salud del Estado.

Hasta el 17 de agosto, la dependencia tiene registrados 55 casos confirmados de rickettsiosis, de los cuales se contabilizan 25 defunciones.

Los municipios con mayor incidencia son Chihuahua, con 28 casos; Ciudad Juárez, con 21; Aquiles Serdán, con tres; Meoqui, con dos; y Allende, con uno.

Los rangos de edad más afectados por contagio son de 5 a 14 años, con 23 casos, seguido del grupo de 15 a 24 años, con 13 casos, y el de 25 a 44 años, con 10 casos.

En cuanto a las defunciones, se registraron en los municipios de Chihuahua (10) Ciudad Juárez (12) Aquiles Serdán (2) y Meoqui (1).

Los fallecimientos se concentraron principalmente en los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 44 años, con 6 casos cada uno; seguidos por los de 5 a 14 años y de 45 a 64 años, con 4 casos respectivamente.

Comparado con el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 116 casos confirmados y 38 defunciones, se observa una disminución del 52.5 por ciento.

¿Qué hacer en caso de una mordedura de garrapata?

Jorge Carmona, quien fue titular de Zoonosis y Vectores, señaló que ante una mordedura de garrapata es crucial acudir a un centro de salud para iniciar tratamiento médico en caso de que el parásito sea portador de rickettsia.

Es importante llevar la garrapata al centro de salud o clínica donde se reciba la atención médica, para que se realicen los estudios necesarios y detecte si porta la enfermedad. También se deben vigilar los síntomas de la persona afectada para recibir el tratamiento oportuno.

La importancia de la fumigación

Es fundamental que las familias consideren contratar un servicio profesional para la fumigación o la aplicación de insecticidas de efecto residual, es decir, productos que tienen la capacidad de durar en la superficie hasta cuatro meses.

Esto es clave para eliminar artrópodos venenosos, como alacranes, arañas viudas negras y violinistas, mosquitos transmisores de garrapatas y las propias garrapatas, que pueden portar la bacteria que causa la rickettsiosis.

"Se invita a la ciudadanía a no adquirir productos caseros o recomendados por vecinos, que no están avalados por la federación. Estos productos no garantizan efectividad y pueden generar resistencia en los artrópodos. Las compañías acreditadas cuentan con productos aprobados", especificó el excoordinador de Zoonosis y vectores.