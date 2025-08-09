Ejecutan a hombre afuera de negocio de tortas en la colonia Monterrey

Ciudad Juárez.– La madrugada de este sábado, un hombre fue asesinado a balazos frente al negocio de tortas Chester, ubicado en la colonia Monterrey.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de la mañana en la calle Miguel Ahumada y cruce con Esteban Coronado.

De acuerdo con el reporte al número de emergencia 911, vecinos indicaron que un hombre fue lesionado por disparos y que el agresor huyó a pie del lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron que en el sitio se encontró al hombre sin vida, con heridas causadas por proyectil de arma de fuego.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el responsable y esclarecer los motivos del homicidio.