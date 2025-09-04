Economía de Juárez tendrá uno de sus peores cierres de año: Anierm

Ciudad Juárez.- Luego de hacer un repaso a lo sucedido durante este 2025 y lo que resta para el fin de año, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), a través de su presidente Marcelo Vázquez, afirmó que hay una serie de hechos y datos que prevén que este cierre de año será uno de los más difíciles para la economía local.

“Es una tormenta perfecta que se cierne sobre Juárez”, afirmó por parte del empresario.

Estas previsiones del organismo empresarial son resultado del contacto que mantienen con afiliados y aliados estratégicos, lo que les permite tener un panorama general de lo que está pasando con la economía.



Esta semana medios nacionales reportaron despidos masivos en Ciudad Juárez haciendo referencia a varias empresas que ya se han mencionado.

Contactos financieros de algunas maquiladoras reconocieron ante esta asociación de importadores y exportadores, aseguró su presidente, que el escenario no es nada prometedor.

“Por la incertidumbre arancelaria y los altos salarios de la frontera estas empresas grandes siguen pensando en salir de la franja fronteriza”, afirmó Vázquez Tovar.

Lo único que detiene a estas industrias es la incertidumbre ante los aranceles del presidente Donald Trump y el futuro de los pedidos con las grandes empresas de Estados Unidos, sobre todo de las automotrices.

Anierm asegura que también ha consultado personal que maneja áreas de Recursos Humanos, quienes dicen que hay empresas en una fase de “despidos hormiga”, de manera constante.

“Tenemos despidos constantes de 20 o 30 personas por semana en al menos 10 plantas que maneja esta empresa de nóminas, además que otras compañías ya agotaron sus vacaciones y paros técnicos”, mencionó el presidente de los importadores y exportadores.

Y destacó que son los meses de septiembre-octubre, cuando las maquiladoras hacen sus proyecciones para 2026 y con esta incertidumbre, todas las empresas están muy cautelosas.

“La incertidumbre no es solo arancelaria, pues en este mes inicia el periodo legislativo ordinario en el Congreso de la Unión y hay varias iniciativas que la maquila ve como peligrosas”, expuso el empresario.

Son los efectos de la Ley Silla que ya está aprobada, pero entra en vigor hasta diciembre (que les preocupa), pero también está la discusión y votación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que representa más costos para la industria. Esto además de otros cambios laborales, como permisos con goce de sueldo para asuntos personales de los que también se ha hablado y el aguinaldo al doble que no se ha descartado, adicionalmente de otro aumento del 12 por ciento al salario mínimo que ya se mencionó.