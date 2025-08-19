Dueños de tienda de abarrotes retienen a sujeto que llegó a asaltarlos

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Carlos Hernán F. B. por su presunta responsabilidad en el delito de robo a casa comercial con violencia.

Policías que patrullaban en el fraccionamiento Senderos de San Isidro atendieron el reporte de un asalto en una tienda de abarrotes en el cruce de las calles Senderos de Aravaca y Senderos de los Mesones.

Al arribar al lugar, los oficiales hicieron contacto con los propietarios del negocio quienes señalaron a un sujeto que tenían retenido como el responsable de haber cometido un robo amagándolos con un arma de fuego para obligarlos a entregarle el dinero producto de las ventas del día.

Razón por la cual el hombre señalado fue abordado a quien se le aseguró una pistola de postas y el dinero sustraído, procediendo con su detención.

"Previa lectura de derechos, Carlos Hernán F. B. de 21 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).