Dueños de terraza donde murió menor ahogado no acudieron a comparecer

Ciudad Juárez.– Los dueños de la terraza Alexa, donde falleció un niño de dos años el pasado sábado 23 de agosto, fueron notificados para comparecer en Protección Civil, sin embargo, no acudieron.

Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, dio a conocer que los dueños de la terraza ubicada en la colonia Revolución Mexicana fueron notificados para acudir a rendir declaración la mañana de este lunes, pero no hicieron acto de presencia.

"Aproximadamente a las 00:00 horas del domingo localizaron el lugar cerrado, por lo que a primera hora del día domingo a las 8:30 de la mañana se dejó un citatorio ahí en el lugar para que las personas, el día de hoy lunes, asistieran a la Dirección General de Protección Civil, sobre todo para checar su estatus en cuestión de operación, por los trámites de permiso, si cuenta con la certificación del salvavidas y también para que nos den la versión de los hechos", dijo Rodríguez.

El director especificó que aún no tienen narrativa testimonial de cómo ocurrió el accidente en que el menor identificado como T.D.T.G., de dos años, pereció por ahogamiento.

También, Rodríguez informó que aunque la tardanza cuente con todos los permisos, los dueños serán acreedores a una multa o incluso posible clausura.