Ciudad Juárez.- El caso del Crematorio Plenitud, donde el 26 de junio se descubrieron 386 cuerpos sin cremar, ha destapado irregularidades en funerarias como Del Carmen, cuyos dueños fueron detenidos. Durante las intervenciones de las autoridades, familiares de posibles víctimas han acudido para verificar si las cenizas entregadas corresponden a sus seres queridos.

El 12 de julio, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontraron el cuerpo de un hombre en la funeraria Del Carmen, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Níquel, que estaba en posesión desde hacía 18 días.

Una mujer, que prefirió mantener su identidad en reserva, acudió durante un cateo a la funeraria para expresar dudas sobre las cenizas entregadas de su bebé de nueve días.

“Nos dieron cenizas en un sobrecito, como de pimienta, por tamaño y textura. No creemos que sea mi bebé”, afirmó mientras observaba a los agentes colocar etiquetas de suspensión.

La afectada señaló que la dueña, identificada como Nancy A., evitaba proporcionarle información sobre su caso.

“No entregan documentos; dicen que todo lo tiene la Fiscalía, pero sabemos que no es cierto. Quiero entrar para buscar algo de mi niña, pero no sé si me dejarán pasar”, expresó con desesperación.