Dos agentes municipales y un empresario ultimados en balacera

Ciudad Juárez.- Un empresario y dos agentes municipales fueron ultimados a balazos en un intento de secuestro ocurrido en calles del fraccionamiento Vilago Residencial.

Dos escenas del crimen quedaron acordonadas: Una frente a un Oxxo situado en el cruce de la calle Paseo de Aragón y Paseo de Borja; al interior de la tienda quedó un hombre muerto.

La segunda escena quedó en el cruce de la calle Paseo de Aragón y Día de la Cabaña, donde quedó otro sujeto frente a una camioneta tipo pick Up en color negro y uno más a unos metros, tirado entre unos arbustos.

Hasta este momento no se han revelado las identidades de las víctimas.

En la zona se desplegó un fuerte operativo policiaco compuesto de la SSPM, SSPE y Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la investigación.