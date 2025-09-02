Ciudad Juárez.- Con el inicio de clases, sigue vigente la búsqueda de opciones para vacunar a niños, niñas y adolescentes contra el sarampión. Aquí te compartimos información sobre los lugares disponibles para recibir el biológico.

Según el Distrito de Salud II Juárez, concluyó la jornada de vacunación en los módulos que se instalaron durante julio y agosto en distintos centros comerciales, por lo que actualmente los puntos de vacunación se concentran en los espacios de atención permanente de los Centros de Salud.

La Secretaría de Salud del Estado informó que la vacuna está disponible en los 23 Centros de Salud distribuidos en la ciudad, con horarios generalmente de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Algunos centros cuentan con horario extendido, como el Centro de Salud Galeana, ubicado en las calles Tlapa y Mezcala, que atiende hasta las 7:00 de la tarde.

Cortesía

También está disponible el centro de vacunación permanente de la Jurisdicción Sanitaria II, ubicado en las oficinas de la dependencia, detrás del Hospital de la Mujer, que ofrece atención todos los días de la semana.

Este martes se aplicaron más de 100 vacunas durante la Feria de Servicios Profesionales de la Subsecretaría de Educación y Deporte, que contará con módulos los jueves 4 y viernes 5 de septiembre, de 2:30 a 6:00 de la tarde, durante las inscripciones en los dos nuevos Centros de Estudios de Bachillerato (CEB):