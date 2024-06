Ciudad Juárez.– El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, el cual tiene como objetivo crear conciencia en la población sobre la importancia de donar, de manera voluntaria, sangre o plasma periódicamente, que haya un suministro seguro y sostenible de productos sanguíneos disponible para los pacientes.

El Banco Regional de Sangre en Juárez recibió el año pasado más de 10 mil 300 donaciones, cifra que superó a la registrada en 2022, que fue de 9 mil 171. En 2024, la administración espera superar la cifra y llegar hasta el 60 o 70 por ciento de donación altruista.

La química Patricia Marmolejo, encargada del Banco Regional de Sangre, declaró que cuentan con una buena captación de donaciones por parte de escuelas, asociaciones e iniciativa privada. Alrededor de 56 por ciento es de donación voluntaria y el otro restante por parte de la donación familiar.

El Banco Regional abastece a los hospitales públicos. El Hospital General, es el que tiene mayor demanda del producto sanguíneo, le sigue De La Mujer, y el Infantil de Especialidades, así como otras clínicas a cargo del Estado.

Destacó que la donación se puede realizar cada dos meses. Las mujeres pueden donar hasta cuatro veces al año y los hombres seis. Aunque hay personas que puede ser susceptibles a mareos o algún malestar momentáneo durante el proceso de la donación, pero no existe ningún riesgo, y que al contrario beneficia la salud del donante.

La especialista indicó que, en el marco del Día Mundial del Donante, la empresa maquiladora Lear planta Monarca se sumará a la causa y su personal estará apoyando a su campaña de donación de sangre.

Falta cultura de la donación en México

En México, la principal causa por la que una persona se hace donadora de sangres es para apoyar a un familiar enfermo. Este tipo de donación, según datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, constituye más del 91 por ciento en nuestro país, y solo el 8.3 por ciento es donación de tipo voluntaria o altruista.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada país debe lograr 5 millones de donaciones voluntarias o altruistas de manera anual.

“Lo ideal es que cambiemos la cultura de la donación, que a la gente le nazca hacer la donación, sin que la requiera, nuestra intención es que el paciente cuando la necesite la tenga a disposición, entonces de eso depende mucho la donación y que es mucho mejor que la voluntaria, en donde no se sientan presionados, que no haya presión para que donen, no mientan y sean sinceros, y nos aumenta la seguridad en cuanto a la obtención del producto que estamos obteniendo”, declaró la encargada del Banco de Sangre.