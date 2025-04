Dona Municipio terreno para construcción de nuevo Cbtis; aquí se ubicará

Ciudad Juárez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dio a conocer que recientemente se llevó a cabo la donación de un terreno para la construcción de una escuela preparatoria, dijo que se decidió por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que fuera un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis).

El alcalde de Juárez anunció que ya se adquirió el terreno que fue donado por parte del Municipio para la SEP, a fin de que se lleve a cabo la construcción de un plantel de nivel media superior, este estará ubicado al suroriente de la ciudad.

“Logramos la donación de un terreno para el tema del nuevo Cbtis, va a ser un nuevo Cbtis, es lo que nos ha dicho Educación. Esto era algo que me tenía muy presionado el tema de no desaprovechar el Cbtis y no desaprovechar las casas”, dijo.