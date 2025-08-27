Ciudad Juárez.– Con más de quince años de experiencia, doña Isaura espera cada mañana a sus clientes en la calle Fray Pedro de Gante con su propuesta única: burritos en tortilla de maíz. Lo que inició como una alternativa para los taxistas de la zona se ha convertido en un verdadero manjar para los fronterizos.

Su jornada comienza a las 3:00 de la madrugada, cuando prepara no solo los guisados, sino también la masa de las tortillas de maíz, elaboradas más grandes de lo habitual para igualar el tamaño de los tradicionales burritos de harina. Cada pieza debe tener el grosor y consistencia necesarios para envolver el relleno.

Los sabores van desde frijoles con huevo y chile, pescado, filete, mole, papas con rajas, asado en rojo, chicharrón, deshebrada y pollo con chipotle, todo a un precio de 35 pesos.

Clientes frecuentes destacan que la idea es innovadora y una de las mejores de la ciudad, pues además del sazón único de Isaura, la tortilla de maíz ofrece una opción más ligera que evita la inflamación y la pesadez.

Con un carrito de supermercado, hieleras repletas de burritos y una cartulina que anuncia su venta, Isaura no solo ha asegurado el sustento de su hogar, sino también ha formado amistades con personas de distintas clases sociales que se dan la oportunidad de probar su comida.

La venta comienza a las 7:00 de la mañana y, cuando hay buena demanda, concluye alrededor de las 9:00. Quienes deseen conocer estos famosos burritos pueden acudir directamente a la plaza San Lorenzo.