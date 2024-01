Doña Dolores teje zapatos y gallinas para pagar su renta

Ciudad Juárez.- Desde hace más de 40 años, doña Dolores de 83 años de edad ha dedicado su vida al comercio en los puentes internacionales junto a su familia, desde su padre hasta sus hijos.

Netnoticias acudió directamente con la vendedora después de que en redes sociales, a través de una publicación, se difundiera la fotografía de ella tejiendo sobre la banqueta del conocido "puente Libre".

Al cuestionarle sobre su trabajo, ella mencionó que solamente hace pocas piezas de estos tejidos pues su vista ha comenzado a deteriorarse y teme dejar de ver por completo, por lo que solo hace pocas unidades y los promueve sobre el enrejado del puente a cinco dólares cada par de zapatos y 10 o 15 dólares la gallina y tres de pollitos hechos por ella misma.

Originaria de Torreón, la familia ha dedicado su tiempo a la venta de frituras y dulces desde antes de que el puente internacional Córdova-Américas fuera construido, han recorrido y conocido a cientos de personas que diariamente cruzan a El Paso, Texas.

A pesar de su edad, es ella misma quien ha decido no dejar de salir a buscar sus ingresos, pues debe pagar renta y su pensión no es suficiente; además agregó que no desea dejar de salir diariamente, ya que el dejar de trabajar enferma a la gente o la deprime.

Por esta razón se extiende la invitación a quienes circulen por este puente a ayudar a doña Dolores con una moneda, ella se encuentra de lunes a viernes desde temprano hasta la 1:00 de la tarde.