Ciudad Juárez.- Con tres décadas recorriendo las calles de la ciudad como afilador, don Fernando Orrantia de 74 años de edad ha podido sustentar su hogar.

Un recorte de personal en su último empleo y una invitación a afilar cuchillos fueron los inicios de su trabajo. Perfeccionó su técnica sobre la marcha pues asegura que cualquier mínimo detalle puede llegar a arruinar el filo de cuchillos, navajas, tijeras, cortadoras de pasto y hasta los alicates utilizados para la manicura.

La avenida Vicente Guerrero, 16 de Septiembre, Calle José Borunda, Ignacio de la Peña, Ignacio Mejía, Hermanos Escobar, avenida De las Américas y Centro, son las calles donde se le puede encontrar a Fernando todos los días desde las 9:00 de la mañana.

Su problema para caminar ha limitado sus trayectos, pues al ser un adulto mayor sus condiciones de salud lo obligan a reducir sus recorridos.

“A mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta ganarme mi comida diariamente y por supuesto que la confianza que la gente me da. No es fácil ser afilador, hay que tener la precisión y la responsabilidad en cada herramienta pues si algo sale mal puedo dañar las cosas o incluso hasta cortarme”, explicó Fernando.

Agradecido por la confianza que la gente le ha brindado durante tantos años, Fernando no pretende dejar su triciclo de trabajo al menos hasta que su salud y edad se lo permitan.