Ciudad Juárez.- A sus 59 años de edad el señor Fernando Romero sale a las calles de la ciudad con cartel en mano en busca de algún empleo fijo que le permita obtener recursos y continuar costeando la renta de su hogar, recibos y alimentos.

Desafortunadamente el adulto padece de artrosis reumatoide en su rodilla derecha, la cual es una enfermedad crónica que provoca inflamación en el cuerpo y por lo general dolor en las articulaciones, si no es tratada de manera oportuna puede llegar a dañar de manera severa tejidos circundantes, provocar problemas cardiacos, pulmonares y del sistema nervioso.

“Yo corría motocicletas, me derrapé y por eso me encuentro en esta situación después de muchos años desgraciadamente los dolores incrementan, a veces no me puedo ni levantar, he tenido trabajos temporales, pero por mi situación se me impide quedarme permanentemente y recibir prestaciones”, explicó don Fernando para Netnoticias.