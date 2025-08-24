Domingo soleado hoy en Juárez

Ciudad Juárez.– Este domingo se prevé cielo despejado, con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 23, además de vientos ligeros y baja probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el monzón mexicano, en combinación con un fenómeno de divergencia, mantendrá la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, así como chubascos aislados en Baja California y Baja California Sur.