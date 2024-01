‘Domina’ Isaí la adversidad

Ciudad Juárez.- Con la intención de sacar a su familia adelante, hace dos años Isaí decidió salir a probar suerte lejos de la Ciudad de México y llegó a esta frontera, la cual le ha brindado la oportunidad de poder lograr su objetivo.

Haciendo lo que le apasiona, Isaí toma sus muletas y balón para hacer dominadas en los diferentes cruceros de la ciudad, esperando que los automovilistas que esperan la luz verde del semáforo le regalen unas monedas.

“El futbol me gusta mucho, por desgracia no existen espacios para discapacitados y mucho menos recursos que nos permitan tener entrenamientos de calidad, e incluso torneos para personas que cuentan con alguna discapacidad”, dijo el futbolista urbano.

Isaí diariamente debe generar los ingresos para pagar sus gastos personales, como renta, comida y transporte, por esa razón es que no se permite faltar ni un solo día a trabajar, sin embargo, ha detectado que los juarenses nunca desamparan a quienes lo necesitan y su intención no solo es pedir dinero, es hacer algo para ganarse dinero.

“La mente es muy poderosa y si uno piensa con firmeza, trabaja duro y diario por lo que se quiere es seguro que se obtiene. No tener una pierna ni me ha detenido para no te lograr lo que quiero, no es mi limitante. Sin duda alguna esta situación también me ayuda a mandarles un mensaje de concientización a quienes me ven en los cruceros, que no piensen que tienen un mal día, un mal momento porque mientras ellos se lamentan hay otros que estamos trabajando para sobresalir, el que quiere puede”, concluyó el deportista.

Los interesados en ayudar a Isaí pueden encontrarlo en los cruces la avenida Heroico Colegio Militar y Calle Costa Rica o sobre Manuel J. Clouthier y De las Torres de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.