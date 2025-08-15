Ciudad Juárez.- El caso de Armando Franco González es uno de los 39 cuerpos identificados entre los 386 que fueron encontrados apilados en el crematorio Plenitud, hecho que destapó un escándalo por el manejo irregular de cadáveres en la ciudad.

Por segunda ocasión, Velia Pacheco Chavarría y su familia velaron a Armando, su padrastro, luego de descubrir que su cuerpo no había sido cremado como se les había informado en marzo pasado.

En entrevista, Pacheco Chavarría relató que el 9 de marzo de este año llevaron a Armando al crematorio Plenitud para que se realizara su cremación y se hicieran los trámites correspondientes. “Resultó todo falso, jugaron con nuestros sentimientos. Nos ofrecieron el servicio la Funeraria Protecto Deco y lo aceptamos, queríamos hacer todo correctamente, pero fue una burla”, dijo.

La familia explicó que, tras varios meses de incertidumbre y resignación, finalmente recibieron el cuerpo. Comentaron que previamente les habían entregado unas cenizas que, al parecer, eran restos de material no identificado, retenidas por la Fiscalía para análisis.

Esta tarde, el cuerpo fue velado en la funeraria La Eternidad, ubicada en la calle México y Loma Azul, en el área de La Cuesta, y posteriormente trasladado al panteón San Rafael.

Durante una rueda de prensa reciente, el director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, informó que de los 386 cuerpos hallados, 39 han sido identificados plenamente; 32 familias ya fueron notificadas y 27 cuerpos entregados, mientras seis casos permanecen en reanálisis para confirmar su identidad.