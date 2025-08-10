Dólar registra ligero incremento

Ciudad Juárez.– La mañana de este domingo, el dólar registró un ligero incremento de cinco centavos respecto al reporte del pasado sábado, ubicándose en 18.85 pesos a la venta.

El dato fue constatado por Netnoticias durante un recorrido por casas de cambio cercanas a los cruces internacionales.

A la compra, también se observó un aumento, cotizando en 17.85 pesos.

En diversos bancos, como Banorte, el billete verde se ubica en 17.35 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.