Dólar no registra cambios

Ciudad Juárez.- Este martes, el precio del dólar se reporta estable en su valor de compra y venta, el cual se mantiene desde el pasado domingo.

En casas de cambio cercanas a los cruces internacionales, el dólar cotiza en 18.85 pesos a la venta, sin registrar variaciones.

El precio de compra tampoco muestra cambios significativos, por lo que se mantiene en 17.85 pesos.

En sucursales bancarias, el dólar cotiza de la siguiente manera: