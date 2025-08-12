Dólar no registra cambios

Ciudad Juárez.- Este martes, el precio del dólar se reporta estable en su valor de compra y venta, el cual se mantiene desde el pasado domingo.
En casas de cambio cercanas a los cruces internacionales, el dólar cotiza en 18.85 pesos a la venta, sin registrar variaciones.
El precio de compra tampoco muestra cambios significativos, por lo que se mantiene en 17.85 pesos.
En sucursales bancarias, el dólar cotiza de la siguiente manera:
- BBVA: 17.80 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.
Tal vez te interese
Publicidad
Enlaces patrocinados