Dólar estable en casas de cambio y bancos

Ciudad Juárez.- El precio del dólar registró estabilidad este lunes en su cotización de compra y venta en casas de cambio.

Durante un monitoreo matutino en establecimientos cercanos a los cruces internacionales, se observó que la divisa estadunidense se mantiene en 18.85 pesos a la venta y 17.85 pesos a la compra.

En diversas sucursales bancarias, como BBVA, el tipo de cambio se reporta en 18.89 pesos por dólar para la venta y 18.69 pesos para la compra.