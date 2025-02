Ciudad Juárez.- Durante la última semana la ubicación del Centro de Convenciones que se busca construir en esta frontera ha cobrado relevancia, ya que el lugar más sonado fue el Parque Central, puede generar un conflicto entre los juarenses al ser considerado uno de los pulmones de esta frontera.

Sobre esta controversia el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz Villegas aseguró que de elegirse este parque no se afectará las áreas verdes del mismo.

“No se va a atentar contra ningún área verde, ninguna área donde esté la fauna, ni los lagos, pues es un espacio que los juarenses requerimos”, expresó el representante.

Mencionó que el centro de convenciones se puede construir en un área que vaya a complementar al recinto juarense, ya que en este espacio se hacen eventos académicos, deportivos, empresariales, sin embargo, insistió en que serán colaboradores y respaldarán las decisiones del Fideicomiso.

Lo anterior, después de sostener una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ortiz Villegas, dijo tuvo la oportunidad de presentarse ante el organismo empresarial para ponerse a la orden y hablar entre otros temas, sobre el Centro de Convenciones.

Detalló que en la reunión hablaron sobre seguridad, mejoras en el transporte público, así como el Centro de Convenciones, donde aseguró que el Gobierno del Estado estará apoyando al fideicomiso para concretar este proyecto del que consideró que será beneficioso para la ciudad, ya que traerá derrama económica y la creación de más empleos para Juárez.

“La gobernadora me encargó enfáticamente, me dice todo lo que sea de beneficio para los juarenses, no vamos a restringir absolutamente nada”, declaró.

En cuanto a los recursos para realizar el proyecto, dijo desconocer si el fondo con el que cuentan es suficiente, pero considera que tanto el Gobierno Federal, estatal y municipal colaborarán para concretarlo.

Se tendrá que socializar el proyecto con los juarenses

Al momento solo es una proyección que este Centro se ubique al interior del Parque Central, pero esto se tendría que socializar con los juarenses antes de tomar una decisión, dijo el administrador del Parque Central David Racha Lemus.

Agregó que el Centro es muy necesario para esta frontera, pero se requieren estudios específicos para poder construirlo y no afectar lo ya establecido.

“Definitivamente el Centro de Convenciones se necesita en Juárez, es un activo que en verdad atraería muchísimas inversiones, eventos, derrama económica importante, definitivamente se requiere algo de estas características en la ciudad”, expresó.

Mencionó que sobre el lugar y en su punto de vista solamente se están planteando las áreas, pero no se han realizado los estudios de impacto ambiental y social, además de socializarlo con la gente

"Sus áreas están bien definidas y sus locaciones están bien determinadas, desconozco el proyecto a nosotros nadie se ha acercado a decirnos o a plantearnos laguna opinión, o decirnos oye son mil metros, 10 mil metros, considero que el parque Central más allá de beneficiar perjudica, creo que no es el lugar más idóneo para hacer el Centro de Convenciones” dijo.

Además dio las siguientes razones por las cuales puede ser la mejor opción la construcción en el Parque.

-Los territorios ya están definidos.

-Reducirán de manera importante las áreas verdes.

-Los servicios que están alrededor ya están colapsadas, así como las avenidas y no considera que sea la imagen que quieran proyectar.

-Poco estacionamiento.

“Con todo gusto nosotros estamos en la disposición de ayudarlos, porque qué padre sería tener otro parque con un centro de convenciones”, finalizó el administrador.

Hay cuatro opciones vigentes

Aunque la opción más sonada es la del Parque Central, son cuatro posibles sedes las que son analizadas por el fideicomiso de construcción del Centro de Convenciones, informó Isela Molina, presidenta de Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Descartó dos más que también se han mencionado anteriormente, uno de ellos en los terrenos cercanos a El Chamizal y en la zona de Santa Teresa.

“Ya hay un avance y festejamos que dentro de la agenda de las prioridades de la gobernadora esté el Centro de Convenciones, aún no se tiene confirmado, hay algunas opciones… ya hicimos una petición al Gobierno del Estado, donde varios organismos de interés hemos firmado esa petición y en cuanto tengamos información, se dará a conocer”, expuso.

De acuerdo a la empresaria, la ubicación del Centro de Convenciones debe cumplir con el desarrollo que haga atractivo este espacio que busca atraer visitantes y eventos empresariales nacionales e internacionales a la frontera.