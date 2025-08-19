Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este martes se registró un ataque armado contra la fachada de un domicilio ubicado en las calles Duraznos y Vicente Guerrero, en la colonia Manuel Valdez.

Vecinos señalaron que se escucharon múltiples detonaciones y posteriormente se observó la movilización de distintas corporaciones de seguridad que acudieron al lugar.

El inmueble presentó daños por impactos de bala, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas por este hecho.

Las autoridades realizaron un recorrido en la zona, sin que se informara sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.