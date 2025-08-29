Ciudad Juárez.- Una mujer resultó lesionada luego de que dispararan en su contra en las calles de la colonia San Felipe del Real; una importante movilización de unidades de seguridad se encuentra en la zona.

De acuerdo con los primeros datos surgidos en el lugar, la mujer llegó a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Himno Nacional y Francisco R. Almada a pedir auxilio.

Los hechos fueron reportados a la línea de emergencias 911 y la víctima esperó durante más de una hora sin que llegara una ambulancia a prestar primeros auxilios.

El lugar se encuentra resguardado por unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM); la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; y la Guardia Nacional (GN).