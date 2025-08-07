Disparan contra hombre en Riberas del Bravo

Ciudad Juárez.- Un hombre resultó lesionado a balazos la madrugada de este jueves en Riberas del Bravo, en el cruce de las calles Rivera del Paraje y Rivera Piedras Negras.

El ataque fue reportado a la 1:22 de la mañana, lo que movilizó a unidades de emergencia y corporaciones policiacas al lugar.

La víctima fue localizada con una herida de bala en el codo y otra en las costillas. Las lesiones fueron consideradas no graves, por lo que recibió atención por parte de paramédicos en el sitio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre las posibles causas del ataque. Las autoridades mantienen abierta la investigación.