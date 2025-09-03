Ciudad Juárez.-- Una persecución se registró en la zona del Corredor Comercial Gómez Morín la tarde de este miércoles.

Autoridades mencionaron de manera preliminar que una mujer a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet Suburban en color blanco era perseguida por sujetos.

Los responsables dispararon en alrededor de cinco ocasiones contra la camioneta en el recorrido entre las calles Júpiter y Fidel Ávila.

La conductora resultó ilesa, sin embargo, entró en una crisis de nervios y se estacionó en un negocio ubicado a un costado del Wild Roster de la avenida Gómez Morín para solicitar auxilio.

Agentes de la Policía Municipal resguardaron la escena y elementos la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la investigación.