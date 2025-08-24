Ciudad Juárez.- Cientos de juarenses se dieron cita desde la tarde del sábado en la casa de Juan Gabriel para disfrutar de los eventos del festival Juangabrielísimo 2025.

En un ambiente totalmente familiar, los asistentes gozaron de baile, canto e incluso un espectáculo de luces.

A las 3:00 y 5:00 de la tarde se realizó el recorrido dramatizado “Recuerdos en mi Frontera” sobre la avenida Juárez.

Posteriormente, a las 7:00 de la tarde, se presentó el show musical “¡Viva Juan Gabriel!” en el escenario exterior del museo.

En punto de las 8:00 de la noche tuvo lugar el espectáculo de aniversario “Sinfónico Juan Gabriel” y, como cierre de la jornada, a las 10:00 de la noche se presentó el show de mapping (luces).

El evento principal de este domingo será a las 7:00 de la tarde, con el concurso “Canta, canta”, en el escenario ubicado al exterior de la casa-museo.