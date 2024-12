Ciudad Juárez.- Familias, vecinos y comerciantes se dieron cita para disfrutar de una posada en el parque de la colonia Eréndira, ubicado en el cruce de la avenida Morelia y calle Grosella, a la cual acudió el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

El evento organizado en conjunto con la dirección de Regulación Comercial tiene el objetivo de crear espacios de convivencia sana y respaldar a las familias que se dedican al comercio para que puedan contar con espacios de trabajo que les permita tener ingresos para cubrir las necesidades de sus hogares, explicó Arturo Urquidi, titular de la dependencia.

El alcalde compartió un mensaje a los asistentes, en el cual reconoció la dedicación de los comerciantes para generar empleos, actividad económica en distintos sectores y sacar adelante a sus familias.

“Tú no sabes si la racha va a seguir, menos si van días en que te ha ido mal. Yo he tratado de llevar al gobierno municipal esa cultura de trabajo, pero también en el territorio, trabajar de manera permanente como si no tuviera un sueldo fijo, como si tuviera que trabajar como los comerciantes, esa es la cultura que yo aprendí. Yo quiero felicitarlos, porque además del trabajo dignifica al ser humano”, expresó el edil.

Se comprometió a mantener los apoyos con descuentos para quienes realicen los pagos anuales de sus permisos para vender, sin embargo, aún no mencionó los precios de los permisos para el 2025.

Destacó que en el sector de la colonia Eréndira se han hecho intervenciones con inversión para rehabilitar la avenida Morelia y el gimnasio Berta Chiu a beneficio de la comunidad.

En el parque se compartieron antojitos y postres para disfrutar de un evento con la participación de vecinos, familias, infancias y adultos mayores, que disfrutaron de la tarde en el espacio público.

Leticia Espinoza Castro, líder del mercado compartió que se invitó a los habitantes del sector para que se acercaran al espacio de convivencia comunitaria y agradeció el apoyo del gobierno municipal para avanzar en la próxima constitución formal del Mercado Morelia.