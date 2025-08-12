Ciudad Juárez.- A través del juego y la convivencia, alrededor de 70 niños y adolescentes aprendieron sobre el manejo de sus emociones en diferentes circunstancias al participar del Campamento de Verano de la asociación civil Colectiva Arte, Comunidad y Equidad (Colectivarte).

Sandra Ramírez, directora de la asociación, informó que el campamento ya es una tradición para las familias del sector de Praderas de Oriente, debido a que lleva alrededor de 10 años de llevarse a cabo y desde hace dos años se ha enfocado en abordar temas de inteligencia de apoyo emocional con apoyo de Fondo Unido Chihuahua.

“Se beneficiaron alrededor de 70 niños, niñas y adolescentes este año y fueron 15 mamás quienes se capacitaron y apoyaron con el campamento. El campamento de verano tiene como énfasis promover la salud mental en niños y niñas en edad de primaria y la promoción de habilidades de la inteligencia emocional; a través de talleres lúdicos y divertidos aprendieron la gestión de emociones, reconocimiento de recursos internos y herramientas para afrontar situaciones de estrés en su vida cotidiana”, dijo la directora Ramírez.

El acceso a una experiencia con atención a la salud mental a través del juego y las artes tiene un impacto comunitario relevante al involucrar a las mamás que participaron de forma voluntaria, quienes pasaron por un proceso de capacitación para brindar apoyo a las actividades.

La edición de este verano del campamento se llevó a cabo en la comunidad de Loma Blanca en colaboración con el comedor el Buen Pastor, ubicado en El Valle de Juárez, en donde se ha detectado que hay poco acceso de los niños y niñas a actividades de recreación y esparcimiento.

Además, las actividades se llevaron a cabo con otro grupo de participantes que asistieron al centro cultural La Promesa, ubicada en calle Puerto Palma y calle Pradera Tres Jacales, donde ya es tradición realizar este campamento año con año.

Durante las dos semanas de actividades, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de disfrutar de paseos y actividades de excursión, con un recorrido en el Museo de la Revolución de la Frontera (Muref) con acceso a una presentación de teatrino y una visita a la biblioteca interactiva Biblioavión de la red de bibliotecas del Municipio.