Disfruta junto a tu mascota de 'Woof Fest', en El Chamizal

Ciudad Juárez. – Durante la tarde de este domingo se llevará a cabo ´Woof Fest 2025´, evento dedicado a los integrantes de cuatro patas del hogar, donde las mascotas podrán disfrutar de un día lleno de diversión, premios, comida, pasarelas, regalos y muchas sorpresas más.

La cita es al interior del parque Dos Generaciones, en El Chamizal desde las 3:00 de la tarde, hasta las 8:00 de la noche, la entrada es gratuita y con ambiente familiar, por lo que se extiende la invitación a la comunidad.

Más de una decena de expositores tendrán a la venta accesorios para mascota, prendas, alimentos, postres y hasta demostración de entrenamiento canino, los interesados pueden consultar la página de Facebook Woof Fest 2025 y conocer más de esta actividad.

Esperando contar con el apoyo, los organizadores y expositores esperan a la comunidad para mostrar la serie de productos hechos por ellos mismos.

Como recomendación, se pide a los amos utilizar correa con sus mascotas, plato para el agua y mantenerlos hidratados y bolsas para los deshechos de los mismos, esperando mantener el parque limpio y en buenas condiciones.