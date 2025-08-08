Discute con su pareja y la amenaza apuntándole con una pistola; disparó al aire

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Camilo C. G. por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar y delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos

Policías que patrullaban en la colonia Granjas Santa Elena atendieron el reporte de un caso de violencia familiar, en el cruce de las calles Encinos y Ciruelos.

Al arribar al lugar, la victima manifestó que, tras sostener una discusión con su pareja sentimental, este la amenazó apuntándole con una pistola, dando unos disparos al aire.

Por lo anterior, se le realizó una revisión preventiva al hombre localizándole fajada a la altura de la cintura un arma de fuego tipo Glock 10 milímetros con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles.

"Previa lectura de derechos, a Camilo C. G. de 31 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).