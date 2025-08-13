Diócesis anuncia ordenación de seis diáconos transitorios

Ciudad Juárez.- Seis nuevos diáconos transitorios serán ordenados para el servicio de la iglesia diocesana, anunció el obispo José Guadalupe Torres Campos, quien dio a conocer los nombres de quienes darán este paso a través de la imposición de manos y la oración consecratoria.

“Invito a todo el pueblo de Dios, -sacerdotes, religiosos, (as) laicos- a unirse en oración por estos hermanos, que en su camino hacia el sacerdocio ministerial se entregan con generosidad a la misión de Cristo y de la iglesia”, escribió el obispo.

Se trata de Alonso Martínez Gutiérrez, Christian Alexis García Garza, Diego Carreón González, Guadalupe Daniel Chavira Martínez, Gustavo Valenzuela Lara y Javier Iván Villegas Olivas.

La celebración se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en el Templo parroquial de El Señor de la Misericordia, ubicado en el cruce de avenida Valentín Fuentes y calle Simona Barba a las 10:00 de la mañana.

De acuerdo con información de la Diócesis de Juárez en el 2021, fueron cinco los jóvenes ordenados sacerdotes, en el 2023 fueron otros cinco, y para este 2025, la cantidad aumentó a seis jóvenes ordenados.