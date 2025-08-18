Ciudad Juárez.- Con la presentación y lanzamiento de la campaña “Creciendo Libres, ¡Cuídame hoy, para transformar el mañana!”, el DIF Juárez busca vincularse con diferentes actores de la sociedad para sensibilizar y prevenir todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA).

El evento de arranque estuvo encabezado por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y su esposa, la presidenta del DIF Juárez, Rubí Enríquez, quienes compartieron el panorama actual en materia de violencia contra NNA, la estrategia de intervención y los objetivos de cambio. La presentación contó con la participación especial de la doctora Nashiely Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Transformar realidades, para que puedan vivir, soñar y crecer en libertad. Les hemos convocado para ser parte de la transformación de las condiciones de vida de miles de niñas, niños y adolescentes que habitan Juárez, un municipio dinámico, fronterizo, industrial, disperso y generoso”, señaló Rubí Enríquez Parada.

La presidenta del DIF subrayó que las NNA representan una tercera parte de la población en Ciudad Juárez, por lo que atender sus necesidades es prioritario.

Explicó que la campaña Creciendo Libres, ¡Cuídame hoy, para transformar el mañana! busca mantenerse de forma permanente, ya que reconoce una realidad que actualmente afecta a 463 mil 67 niñas, niños y adolescentes que viven en la ciudad. En 2024 se contabilizaron 2 mil 286 delitos contra la seguridad y el desarrollo de este sector poblacional.

Por su parte, el alcalde Pérez Cuéllar destacó que, en la administración que encabeza para el periodo 2024-2027, la protección de NNA será un eje transversal, con la meta de que todo el sistema municipal tenga capacidad para prevenir, detectar y atender todos los tipos de violencia contra los más pequeños.

“El tema de protección a NNA es un eje transversal. La cantidad de quienes sufren algún tipo de violencia deja en claro que es un asunto que requiere involucrar a toda la sociedad. Lo que hagamos ahora se reflejará en lo que ocurra dentro de 20 o 40 años”, afirmó.

Agregó que “Juárez no se define por la violencia, y en ese sentido la invitación que hoy nos hace el DIF, que hoy nos hace Rubí, para que todos nos sumemos, tiene todo el sentido. Hacer conciencia nos llevará al cambio. Como presidente municipal, ratifico mi compromiso para que este eje transversal sea una realidad”.

En su intervención, la doctora Nashiely Ramírez habló de la importancia de desnaturalizar la violencia en los entornos de los NNA, especialmente desde la crianza.

“Ninguna forma de violencia es admisible, toda forma de violencia es prevenible”, indicó al recuperar datos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Recordó que muchas formas de violencia contra la infancia aún persisten. “Nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014, incorporó la prohibición del castigo corporal hasta 2021. Después se acuñó el término crianza positiva, sin recurrir a castigos corporales ni humillantes, con un enfoque de derechos humanos”.

Asimismo, resaltó que los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE), muestran la preocupación de las niñas, niños y adolescentes por la violencia en sus entornos.

“La violencia y el maltrato preocupan al 40 por ciento de los niños, niñas y adolescentes consultados. Es un problema que persiste en Juárez, en la mayoría de las entidades del país y sigue siendo una agenda pendiente a nivel mundial”, advirtió la especialista, al subrayar la responsabilidad compartida de la sociedad para tomar acciones colectivas.