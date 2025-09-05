Ciudad Juárez.- El próximo 26 de septiembre, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal llevará a cabo la entrega gratuita de 100 sillas de ruedas y hace un llamado a la comunidad que necesite este apoyo para que realice su solicitud.

Hiram Mendoza Rodríguez, director de Rehabilitación del DIF Chihuahua, recordó que cada año se entregan apoyos a personas con discapacidad permanente o temporal, con distintos aditamentos. En esta ocasión, el beneficio será únicamente con sillas de ruedas.

Explicó que 50 ya fueron solicitadas previamente en el Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF), ubicado en la calle Fierro número 300, colonia Arroyo Colorado, así como en las oficinas del DIF Pueblito Mexicano.

“Ahora estamos convocando para las otras 50. Contamos con sillas tamaño 14 para niñas y niños, sillas 18 para adultos delgados y sillas 20 para personas de complexión más robusta”, detalló el funcionario.

Cómo solicitar una silla de ruedas

Las personas interesadas pueden comunicarse a:

WhatsApp: 614 549 40 48

Teléfono CRIT: 656 629 33 00, extensión 55390

Por ahora solo deben enviar:

Nombre de la persona solicitante

Número de contacto

Especificar que se trata de una solicitud de silla de ruedas

Requisitos para la entrega

Una vez confirmada la asignación de la silla, deberán entregar:

Copia del acta de nacimiento

Copia de CURP

Copia del comprobante de domicilio

Copia de identificación oficial (si es menor, la del padre, madre o tutor)

Carta de un médico (hospital, clínica o consultorio, incluso Similares) que certifique la necesidad de la silla de ruedas

Las personas que no alcancen a recibir una en esta ocasión quedarán registradas para la siguiente entrega programada en noviembre.

Se informó que esta entrega representa una inversión de 393 mil pesos, realizada de manera conjunta bajo el esquema peso a peso entre el DIF estatal y la Fundación Telcel.