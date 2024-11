Ciudad Juárez.- La incidencia de casos de diabetes a nivel mundial ha impulsado desde hace más de 30 años que el 14 de noviembre sea un día enfocado a la concientización, prevención y detección de esta enfermedad; los especialistas en salud refieren que la nutrición es clave para evitar y reducir el impacto de este padecimiento en la vida de las personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defina que, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

El organismo internacional explica que hay tres tipos principales de diabetes:

La diabetes de tipo I, anteriormente conocida como diabetes insulinodependiente o juvenil; se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

La diabetes de tipo II, llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto; tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Las cifras a nivel internacional ofrecidas por la OMS indican que la diabetes mellitus tipo II es la más frecuente y se presenta en personas con factores de riesgo modificables como obesidad, sobrepeso, inactividad física, dietas con alto contenido calórico de bajo valor nutricional, antecedentes heredofamiliares de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Florencia Vargas Conde, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua y presidenta de la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá (Dulce Corazón, en rarámuri), compartió que la obesidad es la antesala de la diabetes tipo II, por lo que la nutrición es clave para su contención.

Explicó que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) coloca a Juárez con una importante prevalencia de casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) con obesidad, por lo que es importante revisar qué se ha hecho en temas de nutrición

“Qué estamos haciendo con nuestra niñez y con nuestra adolescencia, porque al final de cuentas, cuando se empieza con un tema de sobrepeso u obesidad en la niñez, para que se recuperen en la adolescencia tenemos que aprender a cambiar hábitos desde la familia y ahí es donde tenemos que tomar conciencia. El sobrepeso y sobre todo la obesidad son factores de riesgo para que aparezcan enfermedades crónico degenerativas no transmisibles como la diabetes”, explicó.

Anteriormente, el panorama nacional reflejaba los casos de diagnóstico de pacientes con diabetes a partir de los 65 años, sin embargo, recientemente la incidencia de pacientes entre 25 y 30 años han sido debutantes en los análisis médicos con dictámenes positivos a esta enfermedad.

“Esto tiene que ver con hábitos saludables, tenemos que tener conciencia que es fundamental tener una alimentación balanceada, adecuada, no es nada más es lo que comes, sino la cantidad que estás comiendo. Otro punto importante es la salud mental, considerando que esta inicia desde dormir bien; cuando tenemos una buena calidad y cantidad de sueño correcta, empezamos con un equilibrio en la salud emocional y la salud mental”.

Describió que pese a no ser una cantidad optima, sí es recomendable tener al menos 15 a 20 minutos de actividad física al día, especialmente después del consumo de alimentos.

Explicó que al reconocer esos aspectos, se podrá asumir la responsabilidad compartida de toda la comunidad para ser parte de un entorno más saludable, acudir al médico, tener chequeos periódicos, comer de forma saludable, que los alientos nutritivos sean los que estén al alcance de las infancias y adolescencias, entre otros.

“Hay un tema muy importante que son las políticas públicas, no es un trabajo solamente del gobierno, de las organizaciones civiles o de la academia, sino es un trabajo integral porque en 10 años no va a haber un presupuesto, ni público ni privado que alcance si no hacemos cambios desde nosotros mismos. Para atender al número de debutantes y personas que van a vivir con diabetes”, señaló.

Sin embargo, el panorama no es solo para las consecuencias negativas, por lo que las personas pueden acercarse a los espacios de salud para la detección oportuna, para evitar que se presente un diagnóstico tardío cuando las complicaciones son las que llevan a los pacientes a requerir procedimientos más complejos y costosos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Chihuahua, informó a través de su coordinadora en Salud Pública, la doctora Brenda Ramírez Vega, que la diabetes es la causa número uno de ceguera en la población adulta, así como de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular en nuestro país.

“La diabetes mellitus puede empezar con síntomas generales como cansancio, fatiga, visión borrosa, alteraciones en el apetito o incapacidad para realizar actividades de la vida cotidiana”, informó Ramírez Vega.

La detección oportuna puede ser la diferencia, por lo que el IMSS llamó a la población derechohabiente para que se acerque periódicamente a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda para acceder a los chequeos que permitan detectar de manera temprana cualquier afectación a la salud.