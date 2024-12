Ciudad Juárez.- Este domingo 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, establecido en 1988 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, combatir el estigma, mejorar la educación en torno al tema y dar una respuesta mundial a la epidemia.

Este año tiene el lema “detengamos el VIH, sigamos el camino de los derechos”, lo cual hace referencia a trabajar en el respeto a los derechos de las personas para romper el ciclo de la transición del virus de inmunodeficiencia humana y evitar que llegue a la fase del Sida.

¿Cómo es vivir con VIH?

Tomas Flores, es una persona que vive con VIH, informó que hace cuatro meses recibió el diagnóstico positivo, comentó que, durante más de 10 años estuvo practicando relaciones sexuales sin protección y de manera libre, por lo que ya tenía una sospecha de portarlo.

Relató que él tomó la decisión de tener una sexualidad libre y placentera, por lo que, una vez que recibió el diagnóstico, ya estaba muy tranquilo de la noticia, pues decidió no tomarlo con culpa o como una irresponsabilidad, “Siempre se nos habla del VIH con miedo, con temor, con fatalismo, una noticia fatalista, y a partir de las redes que tuve y la información que tuve, y de yo saber que el diagnóstico que iba a venir era positivo, entonces yo lo recibí como una acción de cuidado hacia mí mismo”, declaró Tomas.

Indicó que, hace cuatro meses comenzó con el tratamiento, pero que ha tenido el apoyo de su pareja, de sus amigos, por lo que, dijo sentirse afortunado de poder tomar su diagnóstico desde un lugar informado y con otra perspectiva, lo cual, ha sido un cambio de paradigma.

Señaló que con su pareja desde que están juntos hablan honestamente sobre su vida sexual, y la relación con su cuerpo, por ello fue fundamental su apoyo para poder pasar por todo su proceso de tratamiento.

Agregó que, cuando realizaron el examen de carga viral, identificaron que tenia las defensas bajas, por lo que, tomó la decisión de iniciar el tratamiento.

Por ello señalo que la red de apoyo que tiene actualmente, le ayudado a superar esta situación, que hoy ve como una oportunidad de autocuidado.

En cuanto a situaciones de discriminación, comentó que, no le ha sucedido hasta el momento, sin embargo, se enteró de un amigo que también es portador, que ha tenido dificultades para acceder a su tratamiento en su institución médica.

Por el contrario, aunque él no cuenta con seguro médico, a través del Capacits, no ha tenido que pagar nada, ni batallar para recibir su tratamiento.

A otras personas que pueden estar pasando por la misma situación, les recomendó tener una red de apoyo para conversar, discutir y estar bien informado.



Pidió a la sociedad sensibilizarse sobre las personas que viven con el VIH, eliminar los prejuicios, que no juzguen a las personas por su estilo de vida, o que piensan que se pueden contagiar con solo mirarte.

“Vivir con VIH no es una condena, no es una condena a muerta, no es estar enfermo todo el tiempo, yo creo que solamente es una condición, y es una condición que se trata, de acuerdo a la relación que tengas con tus decisiones, con tu sexualidad, con tu cuerpo, podrías abrazar esto que te pasa y estar tranquilo o podrías rechazarlo y tener que lidiar con ello”, declaró Tomas.

Atención médica en Capacits

Mayela Romo, encargada del programa de VIH en la Región Sanitaria Juárez, informó que, a través de un subcomité de VIH, el cual está integrado por la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Programa Compañeros y otras asociaciones civiles, trabajan en la parte de prevención, así como acercar los servicios a fin de quienes puedan ser portadores del virus puedan acceder a un tratamiento oportuno.

Actualmente la Organización Mundial de la Salud considera al VIH como una enfermedad crónica, como la diabetes y la hipertensión, ya no es una emergencia mundial y una persona puede vivir con el virus.

Romo indicó que en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), la atención es abierta y el tratamiento es gratuito para las personas que no cuentan con servicio médico, como IMSS o Issste, únicamente deben afiliarse al MediChihuahua.

A través del programa de VIH, otorgan información a la sociedad, para sensibilizar a la población y eliminar tabúes, mitos y falsas creencias sobre el tema.

VIH- Sida en Ciudad Juárez

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en Ciudad Juárez mil 446 personas viven con el virus, la cual se concentran en poblaciones de 15 a 49 años, predomina en los hombres, que en las mujeres, y recientemente se han detectado a más adultos mayores, sin embargo, también se ha registrado en niños.

En lo que va del año se han detectado 252 casos nuevos en Juárez, además, se han registrado 105 defunciones en todo el estado de Chihuahua, siendo la mayor parte de los casos en Juárez y Chihuahua.

En tanto que durante el 2021, se registraron 92 casos nuevos y 59 defunciones, en 2022 fueron 71 casos nuevos y 72 defunciones, en 2023 se registraron 236 casos nuevos y 60 defunciones.

Estadísticas de VIH en México

En 2021, se registraron 4 mil 662 muertes relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el 83.6 por ciento correspondieron a hombres y el 16.4 por ciento a mujeres.

La tasa de mortalidad en el país por enfermedades relacionadas con el VIH fue de 3.7 fallecimientos por cada 100 mil personas.

Se encontró que el 40.3 por ciento de la población que murió por enfermedades relacionadas con el VIH no contaba con afiliación a una institución de salud.

Garantizar acceso a derechos humanos

Yahir Hernández, titular preventivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que en este subcomité suman esfuerzos para que las personas que portan el virus puedan acceder a sus derechos, por lo que, brindan asesoría si hay una probable violación.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene un número significativo de asuntos relacionados por discriminación, sin embargo, aún sigue existiendo estigmatización de las personas con VIH, por ello, deben tener mayores acercamientos estratégicos para la defensa de sus derechos.

Sobre todo en el sector educativo se registran casos de discriminación, los cuales tienen que ver con el desconocimiento, en donde han solicitado asesorías de como se debe manejar la situación de un niño o niña que es portador del virus.

En el caso de los migrantes, como cualquier otro ciudadano también pueden acceder a la atención, aunque por ser personas en tránsito, no les dan seguimiento a sus tratamientos. Agregó que, la CEDH participa en la difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos durante todo el año.

“Es más constante el temor de las personas con diagnóstico a vivir una experiencia de discriminación, sin embargo, no están exentos de recibirla”, declaró David Montelongo García, coordinador de proyectos de Programa Compañeros.

Programa Compañeros primero en dar respuesta al VIH en Juárez

El Programa Compañeros es la organización de la sociedad civil en Ciudad Juárez y en el norte del país empezó a dar respuesta al VIH, hace más de 37 años y desde sus inicios tenia muy claro que no solo debía brindarle atención o acompañamiento hacia las personas afectadas, sino que también era importante tener evidencia y como atenderlo, dio a conocer David Montelongo García, coordinador de proyectos.

En los últimos 4 años, Programa Compañeros ha brindado atención entre 10 y 12 mil personas al año, prestando diversos servicios de insumos de prevención, condones, equipos de inyección segura, atención médica, psicológica, dental y acompañamiento.

“Hoy en día el VIH dejo de ser mortal, dejo de ser algo considerado con ese riesgo, siempre y cuando la persona pueda acceder a tratamiento, y eso hace que hoy en día se tenga una percepción diferente sobre el VIH que la que se tenia hace 30 o más años”, declaró Montelongo García.

Informó que la prevención y la investigación son sus principales líneas de acción, mucha de las actividades se hace entre pares, lo cual, ha permitido a la asociación llegar a las poblaciones que las autoridades no han podido o han querido llegar.

Como otra línea de acción es el impulso de políticas públicas, ya que, aunque haya una respuesta, sensibilización, es necesario implementar políticas públicas que permitan a las personas acceder a servicios y tener una mejor calidad de vida.

Pruebas rápidas de VIH

En cuanto a la detección, cuando se tiene la percepción de riesgo sobre su vida sexual, para algunas personas es complicado acceder a la prueba, por ello, su recibimiento es sensible y de manera confidencial, a través de consejería en la asociación.

La prueba toma un tiempo de alrededor de 20 minutos, solo se realiza un pinchazo en el dedo y durante el tiempo de espera se les ofrece asesoría sobre los escenarios que se pudieran presentar, por ello, es importante que la persona que se realiza la prueba lo haga acompañado Indicó que, cuando hay sospechas de que el VIH está cerca, lo mejor es realizarse la prueba y salir de dudas, por lo que invito a la comunidad tener un acercamiento o perspectiva diferente.

Grupos poblacionales en mayor riesgo

Compañeros se enfocan en brindar servicios a poblaciones altamente vulneradas o estigmatizadas, en donde la desigualdad económica, la violencia, la educación, el contexto social y cultural, hace que las personas tengan un sentido de riesgo menor o desinformación. Por ello, la asociación sale a las calles y acuden directamente a los grupos específicos que se encuentran en mayor riesgo como las personas que usan drogas inyectables, integrantes de la comunidad LGBT, mujeres que ejercen el trabajo sexual, personas privadas de la libertad, adolescentes y jóvenes.

Además, les ofrecen insumos de prevención, información basada en evidencia, y les ofertan la prueba rápida, también hay un acercamiento sensible con cada persona y se valoran los riesgos.

En caso de un resultado no reactivo se le invita a valorar los riesgos y daños, hacer cambios de comportamientos que reduzcan la vulnerabilidad frente al VIH, mientras que, en el caso de un resultado reactivo se les brinda acompañamiento y tratamiento.

Aunque el tratamiento para el VIH es de acceso universal, no es de fácil para todos, sobre todo para aquellas que tienen mayor vulnerabilidad.

Campañas de prevención

En Compañeros hacen iniciativas de prevención con grupos específicos, como entre los jóvenes realizan campañas a través de la metodología “Pasa la voz”, el primer paso es el alcance comunitario, en parques, espacios públicos, en donde les llevan información, condones y materiales impresos.

Además, en escuelas realizan pláticas, en donde invitan al paso dos, una serie de capacitaciones y sensibilización, para que estos jóvenes sean promotores de salud, denominados “semillas”, para educar sobre los derechos reproductivos o en colaboración con otras organizaciones.

La inversión se hace sobre el modelo “reducción de riesgos y daños” está enfocado en las personas que consumen drogas inyectables, ya que la práctica de compartir artículos punzo cortantes, es una de las formas más fáciles de contagio. En sus instalaciones les ofrecen alimentos, regaderas y ropa.