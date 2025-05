Ciudad Juárez.- Una de las formas más representativas de agradecer y demostrar el amor el Día de las Madres son los ramos de flores. Con el tiempo, los ramos evolucionaron a arreglos con jarrones impresionantes, que forman parte del recuerdo del detalle; hoy existen variedades que incluyen frutas y dulces, todo con el objetivo de agasajar a la creadora de nuestros días.

Fina Aguilar, directora de una de las florerías de la ciudad, comentó a Netnoticias que no hay tradición más arraigada que las flores naturales.

"Las flores transmiten esa vibra que ofrece la naturaleza, son una creación de Dios y al recibirlas es algo que no se puede describir, por eso en su mayoría no hay mujer que no le gusten las flores y las madres de familia les encanta en esta temporada ver los arreglos primaverales", mencionó la experta.

“Hay arreglos primaverales que llevan todo tipo de flor, pero depende mucho de a quién se lo vayan a regalar, cuando es una mamá joven se inclinan por las flores en tonos pastel, más claros, más frescos, dulces; en cambio, a las madres mayores les gusta mucho lo colorido, con variedad de flores: casablanca, girasol, rosa, entre otras”, describió la experta en el tema.

Las flores son bellas, pero también pueden ser un obsequio costoso, ya que hay clientes que regalan flores que alcanzan hasta los mil dólares o más, señaló. Sin embargo, considera que la gente se permite este lujo una vez al año.

“Los arreglos pueden partir desde 450 pesos, 750 pesos, mil, mil 500 pesos, 2 o 3 mil pesos, e incluso hay quienes quieren destacar y han pedido ramos de hasta mil dólares (entre 19 y 20 mil pesos, según la variación del dólar). Los arreglos florales son diseño, imaginación y creatividad. Van desde lo más sencillo, como una rosa envuelta en papel por 100 pesos, hasta un bouquet de rosas de 450 pesos, que es muy popular entre los jóvenes que los entregan de mano”, detalló.

Dentro de las tendencias modernas, los ramos "buchones", con 100, 300 o 500 rosas rojas, oscilan entre mil 760 pesos y más de 10 mil pesos, según publicaciones en internet.

Sin embargo, de acuerdo a la experta entrevistada, las madres de familia se siguen inclinando por la típica canasta, arreglos con jarrones que conservan como recuerdo y aunque se sequen las flores, lo aprecian el detalle de recibir un arreglo y cuidarlo mientras observan cómo se va transformando su arreglo y cómo abren las flores conforme pasan los días.

La propietaria del negocio de flores mencionó que las ventas para este 10 de mayo aumentan hasta en un 100 por ciento con respecto al resto del año, aunque también destaca que lamentablemente no son los tiempos de antes, ya que desde la pandemia a la fecha este sector se ha visto afectado sin alcanzar la recuperación de niveles de antes.

Es importante destacar que los centros comerciales también forman parte de esta oferta de flores y ofrecen precios económicos en sencillos ramos de rosas.