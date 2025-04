Detienen Pymes y Mipymes exportaciones por incertidumbre en aranceles

Ciudad Juárez.- Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes y MiPymes) detienen parcialmente sus exportaciones en medio de la incertidumbre en los procesos de aduana y a la espera de que se determine el procedimiento para el certificado de origen en sus productos, que forma parte de los aranceles del gobierno de Estados Unidos.

Marcelo Vázquez, delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm) explicó que mientras las grandes industrias, como la maquiladora, cuentan con áreas especializadas en costos y aduanas que se encargan de estos procedimientos, las Pymes y MiPymes no.

“Las grandes industrias presentan su producto; si es un vehículo, ellos dicen es tal modelo, tanto por ciento es de México o Estados Unidos, y el resto es de terceros países. En las Pymes y MiPymes no se tiene ese tipo de respaldo o confiabilidad por parte de CBP; entonces, es importante que se tenga esa reunión con las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para que nos dé la directriz de cuál va a ser el criterio para determinar que sí cumple con las reglas de origen y es acreedor de importarse a EU bajo el régimen del Tratado de Libre Comercio, con su respectivo certificado de origen,” detalló el delegado de Anierm.

De acuerdo con el delegado de esta asociación, las Pymes y MiPymes en la zona representan por lo menos el 40 por ciento de las exportaciones de esta región; es decir, del total de seis mil operaciones, serían alrededor de dos mil las que se han reducido (a partir de la imposición de aranceles), con productos que van desde fabricantes de muebles, piñatas, productos de torno, perfumes, frutas, legumbres, entre otros.

El delegado expuso que, además, todo esto sucede en el contexto de una serie de desventajas en las que operan las Pymes y MiPymes, como el no contar con fondos económicos al nivel de la maquiladora, ya que prácticamente financian a la industria, pues sus pagos como proveedores llegan cada 90 días, por lo que muchas de estas empresas viven al día con sus recursos.

Juan Acereto, representante del gobierno municipal en El Paso, Texas, presente en este informe de Anierm, destacó que altos funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza se encuentran en estos momentos en Washington para conocer los detalles no resueltos en el tema del cobro de aranceles, por lo que recomendó “esperar que el polvo se acomode”.

“Yo creo que debemos tener calma; los que no están exportando ahorita, que están deteniendo sus mercancías y están esperando para no pagar los impuestos que se dice que están, pero todavía no están, entonces mucho de la exportación se ha detenido por estos conceptos… Hay que analizar bien con CBP cómo quedan las cosas, con la Secretaría de Economía y demás autoridades, e ir entendiendo todo este proceso porque el mundo todavía está en shock,” expresó el funcionario municipal.

Para el funcionario del gobierno mexicano, estos cambios e incertidumbre representan una oportunidad para las empresas locales que deben aprovecharse, pero, sobre todo, tomarse con calma para analizar qué es lo que sigue.