Detienen en Veracruz sospechoso de homicidio de menor estadunidense

Ciudad Juárez.- En un operativo coordinado entre la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de Chihuahua y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, fue detenido Óscar Manuel M. A., de 21 años, señalado como probable responsable del secuestro agravado de una menor de edad en Ciudad Juárez, informó un comunicado.

La captura se realizó en Tezonapa, Veracruz, el pasado 6 de agosto, en cumplimiento a una orden de aprehensión derivada de la causa penal 3906/2025.

El detenido es investigado por el secuestro y homicidio de D.C.L.G., una adolescente de 17 años originaria de Estados Unidos, cuyo cuerpo fue localizado el 22 de julio de 2025 en una fosa clandestina del fraccionamiento Urbivilla del Cedro.

La necropsia reveló muerte por asfixia por estrangulamiento.

Tras su traslado a Ciudad Juárez, el Ministerio Público formuló imputación y el juez de Control impuso prisión preventiva, fijando para el próximo lunes la audiencia de vinculación o no a proceso.